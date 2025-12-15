"Ci vuole un ribaltone: come la Salernitana con Walter Sabatini", il commento di Polverosi

"Ci vuole un ribaltone" è il commento che si può leggere sul Corriere dello Sport da parte di Alberto Polverosi, sulla situazione attuale della Fiorentina. Di seguito alcuni estratti: "Se non arriva un elettrochoc la Fiorentina va giù a piombo e se Commisso continua a dire e a pensare che ha fiducia in tutti i suoi dirigenti (due, mica venti) non fa altro che velocizzare la discesa. Ci vuole un ribaltone, perché qui sembra che la Fiorentina non abbia preso ancora coscienza della realtà. Al Viola Park si va avanti sperando. Manca il click, diceva Vanoli. Siamo vicini alla soluzione dei problemi, diceva Ferrari. Abbiamo fiducia, diceva Ranieri. Ecco i risultati.

[...] Qui ci vuole gente che conosca il calcio, che goda di credibilità assoluta, che sappia parlare ai giocatori e all’allenatore, ci vuole una task-force che dia il senso della vera, grande svolta. Bisogna provare di tutto. Giorni fa abbiamo fatto il nome di Prandelli e Antognoni ben sapendo che nessuno dei due sarebbe stato contattato dalla Fiorentina. E questo perché la Fiorentina è convinta di essere in grado di risolverla da sola, così come è strutturata oggi, la peggiore stagione della sua storia. La squadra è fragilissima, questo è chiaro. Ci vuole qualcuno che a gennaio rifaccia l’organico, che porti cuore e nervi al Viola Park. Ricordate la Salernitana con Walter Sabatini? Era con i piedi, le caviglie, le ginocchia e metà busto in Serie B, con la rivoluzione di gennaio (e con la bravura di Nicola in panchina) quella squadra riuscì a salvarsi. Altre vie non ci sono".