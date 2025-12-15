Riflessioni in corso al Viola Park: oltre al tecnico, si valuta di inserire un nuovo dirigente
Al Viola Park la dirigenza della Fiorentina sta conducendo valutazioni approfondite sul futuro di Paolo Vanoli, con l’ipotesi di un possibile esonero dopo una serie di risultati deludenti che non è da escludere. Non si tratta però solo di una questione tecnica: parallelamente, la società sta considerando l’inserimento di un dirigente di alto profilo per rafforzare la gestione e la pianificazione del club.
Tra i nomi che continuano a circolare spicca quello di Cristiano Giuntoli, che al momento non si sarebbe proposto, ma il suo nome continua a rincorrere tra le possibili soluzioni. L’idea della Fiorentina sembra quella di intervenire su due fronti: una decisione sulla guida tecnica e al contempo un rinforzo dirigenziale.
LEGGI ANCHE: Vi dovete vergognare, tutti. Guardate come avete ridotto la Fiorentina. Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decide
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati