Nel ko con l'Hellas Verona l'unico a salvarsi è Parisi. Fa discutere invece Fagioli
L'unico a salvarsi nella sconfitta di ieri contro l'Hellas Verona sembra essere Fabiano Parisi. Per molti quotidiani è stato il "migliore", l'unico che quasi per tutti è sulla sufficienza. In fase di copertura non sempre è impeccabile, ma ha il merito di non arrendersi mai e lottare su ogni pallone, pur nelle sue difficoltà. Ma è quello che si batte e si sbatte in continuazione, andando a recuperare e tamponare le ripartenze avversarie, senza per questo risparmiarsi nel cercare di alimentare l’azione, si legge su La Nazione. Fa discutere invece Fagioli, che per La Gazzetta dello Sport è il migliore tra le file viola, premiato con un bel 7. Per altri è da 6,5 ma per alcuni la prestazione dell'ex Juve è da 5,5.
Di seguito i voti dei quotidiani per Parisi:
La Nazione: 6,
La Repubblica-Firenze: 6,
La Gazzetta dello Sport: 6,5
Corriere Fiorentino: 6
Tuttosport: 5
Corriere dello Sport: 6.
