De Gea irriconoscibile, Kean non segna più: da simboli a zavorre, il mondo si è ribaltato

Da simboli a zavorre, De Gea irriconoscibile e Kean non segna più, si legge su La Gazzetta dello Sport in merito al rendimento dei due viola. Erano gli eroi della stagione passata, ma adesso il loro mondo sembra essersi ribaltato. Da eroi a simboli negativi del momentaccio viola. De Gea non è più Superman, non para spesso neppure il parabile. Kean non riesce più a essere letale come Zorro con la sua spada. Sbattersi si sbatte, tirare tira, ma calcia prevalentemente fuori.

E il bottino è di appena tre reti, quando nella scorsa stagione era già in doppia cifra a questo punto dell’anno. Che succede allora? Hanno perso sicurezze? Sono rimasti pure loro coinvolti nel caos di una squadra in difficoltà mentale? De Gea parlava da leader del gruppo, ora non lo fa. Moise, che ha scelto Firenze per tutto l’amore che ha saputo trasmettergli, domenica a Reggio Emilia ha litigato con Rolando Mandragora per calciare un rigore. Robe da campo e da spogliatoio. Ma malesseri.