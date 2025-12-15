FirenzeViola I dirigenti della Fiorentina riflettono ancora, Vanoli intanto ha diretto l'allenamento

La Fiorentina non ha ancora sciolto le riserve in merito al futuro, ma anche al presente, di Paolo Vanoli. I dirigenti Ferrari e Goretti sono al lavoro al Viola Park e non hanno potuto partecipare al consueto brindisi di Natale proprio perché il momento è complicato e devono ancora prendere una decisione. Gli ultimi aggiornamenti raccolti da Firenzeviola.it però raccontano che l'allenatore per ora resta ancora in sella alla squadra e ha diretto l'allenamento di scarico indetto per stamani, all'indomani della sconfitta contro l'Hellas Verona che ha portato al ritiro della squadra al centro sportivo.

