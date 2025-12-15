Live Fiorentina in ritiro: per ora avanti con Paolo Vanoli

vedi letture

17.30 - I social ufficiali della Fiorentina hanno appena pubblicato le foto dell'allenamento sostenuto oggi da Paolo Vanoli, come vi abbiamo raccontato in mattinata. La Fiorentina dunque va avanti con il lavoro per uscire dalla crisi, sempre con Vanoli.

16.58 - Dal Viola Park filtra che la società per il momento avrebbe deciso di andare avanti con Paolo Vanoli. La scelta, fatta ad inizio novembre, viene dunque portata avanti confidando in soluzioni tattiche e scelte tecniche che risollevino la situazione, partita dopo partita. A Losanna insomma andrà Vanoli.

15.50 - Non emergono ancora novità sulla posizione di Vanoli dal Viola Park, dove i dirigenti della Fiorentina sono ancora rinchiusi in attesa di prendere una decisione.

15.20 - In merito alla situazione in casa Fiorentina, l'ex presidente del Consiglio Lamberto Dini si è espresso così: "Io credo che siano stati fatti errori negli acquisti perché sono stati mandati via giocatori di qualità e sono stai fatti degli acquisti che non hanno portato miglioramenti. Non voglio dire che l'allenatore non sia stato in grado di farli rendere però è inspiegabile. Pradè ha delle responsabilità e ha fatto bene ad andarsene. E' una dirigenza debole. Commisso vuole andare avanti, ha fatto grandi investimenti, partendo dal Viola Park. Non dobbiamo disperare".

14.55 - Francesco Toldo, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Radio Rai anche della situazione drammatica dei viola, sempre più ultimi in classifica dopo il ko contro il Verona di ieri: "Mi dispiace tanto di questa situazione. Credo che l'unico appiglio in questo momento sia l'allenatore. Vanoli è arrivato da troppo poco, non ha avuto il tempo di cambiare la situazione. Però una scossa credo che la possa dare. I tifosi a Firenze sono molto attaccati alla squadra ma li vedo male male, non sono riusciti a vincere neanche con una diretta concorrente: peggio di così non si può andare. Si devono togliere la paura. Devono avere più fiducia in loro stessi questi ragazzi".

14.40 - Intanto il portiere Oliver Christensen si prepara a tornare alla Fiorentina. Terminato il prestito con lo Sturm Graz, il club austriaco ha salutato l'estremo difensore che dunque nei prossimi giorni farà ritorno al Viola Park.

14.10 - Il dg è tornato al Viola Park dopo qualche minuto di assenza, avanti dunque con le riflessioni.

13.42 - Mentre al Viola Park prosegue il ritiro della Fiorentina ancora agli ordini di Paolo Vanoli, per ora confermato alla guida tecnica della squadra, dal centro sportivo di Bagno a Ripoli se ne è andato almeno momentaneamente il direttore generale viola Alessandro Ferrari. Proseguono dunque le riflessioni su Vanoli ma a questo punto il dg non è più al Viola Park.

13.26 - A sorpresa al Viola Park spunta Gino Infantino che è entrato verso l'ora di pranzo. Poco dopo è uscito invece Raffaele Rubino, membro dello staff dirigenziale della Fiorentina.

12.58 - La Fiorentina non ha ancora sciolto le riserve in merito al futuro, ma anche al presente, di Paolo Vanoli. I dirigenti Ferrari e Goretti sono al lavoro al Viola Park e non hanno potuto partecipare al consueto brindisi di Natale proprio perché il momento è complicato e devono ancora prendere una decisione. Gli ultimi aggiornamenti raccolti da Firenzeviola.it però raccontano che l'allenatore per ora resta ancora in sella alla squadra e ha diretto l'allenamento di scarico indetto per stamani, all'indomani della sconfitta contro l'Hellas Verona che ha portato al ritiro della squadra al centro sportivo.

12.45 - Nella sua consueta rubrica per il QS, il cantante e grande tifoso della Fiorentina Enzo Ghinazzi, in arte 'Pupo', ha parlato della squadra viola: "L'altra sera, mentre stavo cantando 'Firenze Santa Maria Novella', mi sono sentito a disagio - racconta il cantautore. È successo durante la frase «Quest'anno è forte la tua Fiorentina». È difficile, in un momento come questo, pronunciare queste parole ma io, che per natura vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, continuo a crederci e a cantarla". Poi spiega che la canzone è fortunata e darà un contributo alla Viola per uscire dal tunnel. "Perciò io d'ora in poi, imperterrito, ripeterò e canterò come un mantra: «Quest'anno è forte la tua Fiorentina». Anche allo stadio, tutti insieme, intoniamo questa canzone magica. Di fronte a emergenze del genere bisogna provarle tutte".

12.40 - "Ci vuole un ribaltone" è il commento che si può leggere sul Corriere dello Sport da parte di Alberto Polverosi, sulla situazione attuale della Fiorentina. Di seguito alcuni estratti: "Se non arriva un elettrochoc la Fiorentina va giù a piombo e se Commisso continua a dire e a pensare che ha fiducia in tutti i suoi dirigenti (due, mica venti) non fa altro che velocizzare la discesa. Ci vuole un ribaltone, perché qui sembra che la Fiorentina non abbia preso ancora coscienza della realtà. Al Viola Park si va avanti sperando. Manca il click, diceva Vanoli. Siamo vicini alla soluzione dei problemi, diceva Ferrari. Abbiamo fiducia, diceva Ranieri. Ecco i risultati

12.30 - L'esonero di Vanoli è possibile anche se una decisione non è ancora stata presa, ma nel caso il club decidesse di cambiare per la seconda volta in stagione chi sarebbe disponibile? La lista non è lunghissima ma ci sono ancora a piede libero allenatori con curriculum importanti soprattutto in chiave salvezza. Il primo nome che viene in mente è Beppe Iachini, fosse altro per il rapporto che ha mantenuto con il presidente Rocco Commisso che in passato aveva anche proposto - eufemisticamente - di erigere una statua in suo onore per le salvezze raggiunte.

Poi c'è Gabriele Cioffi, fiorentino di nascita e con un passato tra Udinese ed Hellas Verona. Ma anche Gotti, Ballardini, Semplici e infine D'Aversa, che già prima di Vanoli era vicino a diventare allenatore della Fiorentina. Altrimenti esiste anche la possibilità di un clamoroso ritorno di Pioli che è ancora sotto contratto al pari di Galloppa, attualmente allenatore della Primavera. Tutto è in ballo in questi ennesimi giorni caldi in casa Fiorentina.

11.45 - Per quanto riguarda l'idea di inserire un altro dirigente, Mario Tenerani su Firenzeviola.it ha scritto: "Da ieri sera circola forte un’indiscrezione: ci sarebbe stato un contatto con Cristiano Giuntoli, toscano di Agliana, ex diesse di Juventus, Napoli e Carpi. Oggi potrebbe esserci un incontro a Firenze, lo scenario è tutto in divenire. Primo: Commisso dovrebbe convincersi a cambiare qualcosa e per quello detto prima è molto difficile. Secondo: Giuntoli ha già fatto sapere che vorrebbe carta bianca, quindi margine di operatività amplissima. E’ abituato a fare così. E questo è lo scoglio più ostico da superare".

11:40 - Nel caso in cui dovesse arrivare una separazione con Vanoli e con il suo staff, la società del presidente Rocco Commisso sta valutando diverse soluzioni, si legge su TMW. Una prevederebbe il ritorno di Stefano Pioli, allenatore ancora sotto contratto. Sullo sfondo anche il nome di Davide Ballardini, allenatore presente ieri al Franchi per il ko col Verona. Ma pure quello di Beppe Iachini, allenatore già avuto da Commisso nella sua gestione, di Daniele Galloppa e del fiorentino Gabriele Cioffi.

11:35 - Non si tratta però solo di una questione tecnica: parallelamente, la società sta considerando l’inserimento di un dirigente di alto profilo per rafforzare la gestione e la pianificazione del club. LEGGI QUI.

Sono ore di fermento in casa Fiorentina. Dopo la sconfitta casalinga con l'Hellas Verona, la squadra viola è sempre più ultima a -4 dalla penultima in classifica e a-8 dalla zona salvezza. In questo momento la squadra si trova in ritiro al Viola Park, dove sono in corso delle riunioni dirigenziali sul futuro della Fiorentina. Sono in corso delle valutazioni anche sulla posizione dell’allenatore Paolo Vanoli.