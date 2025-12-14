Live Fiorentina-Hellas Verona 1-2, rivivi la diretta testuale della gara!

90'+7' - E finisce qua, la Fiorentina perde anche in casa con l'Hellas Verona e dop quindici giornate è ultima in classifica senza aver mai vinto.

90'+5' - Ammonito Nunez.

Da un fallo laterale Bernede tiene in campo il pallone che sembrava essere uscito sulla linea di fondo, e consegna l'assist per Orban che infila de Gea. Dormita pazzesca della difesa viola.

90'+3' - GIFT ORBAN GELA IL FRANCHI! IN VANTAGGIO L'HELLAS!

90'+2' - Fallo di Pongracic su Sarr e l'arbitro dice che ci sarà un minuto in più.

90' - Cinque minuti di recupero!

89' - Gift Orban trova la porta, ma Dzeko manda di testa in angolo.

88' - Fallo di Gudmundsson. Punizione da buona posizione per l'Hellas.

82' - Espulso Paolo Zanetti dalla panchina e ammonito Belghali per proteste.

79' - CHE OCCASIONE PER LA FIORENTINA!!! Forse troppo altruista Albert Gudmundsson che in contropiede si trova davanti a Montipò. La volontà era quella di servire Kean da solo in area di rigore, ma il suo passaggio viene chiuso. Bella chiusura del solito Bella-Kotchap.

78' - GAGLIARDINI! SALVA TUTTO DE GEA! Tiro al volo dal limite dell'area, respinge il portiere spagnolo.

74' - Doppio cambio per il Verona: dentro Serdar e Valentini, fuori Frese e Al Musrati. Finiti i cambi per il Verona.

72' - Tira da calcio piazzato Fagioli, palla sul fondo.

70' - Spinge il Franchi ora e la Fiorentina ci prova, fallo su Fortini.

Il Verona soffre tantissimo i lanci lunghi di Fagioli, e ancora, il quarto di questa partita, pesca come sempre Moise Kean. Il tiro dell'attaccante viene ribattuto da Montipò, ma la carambola favorisce la Fiorentina perché il pallone sbatte sui piedi di Nunez e finisce in rete.

69' - PAREGGIA LA FIORENTINA!!!!! GOOOOOOOOOOOLLLLL!!!!!!!!!!! AUTOGOL DI NUNEZ!!!!!!!!!

69' - Fuori Sohm, dentro Dzeko.

68' - Ci prova l'Hellas in contropiede! Tiro dalla distanza di Orban che finisce sul fondo.

65' - ANCORA KEAN! ANCORA L'ASSE FAGIOLI-KEAN PERICOLOSO! Che occasione per la Fiorentina! La terza palla gol sui piedi dell'attaccante viola sempre da un lancio lungo di Fagioli. L'attaccante è bravo a vincere il duello aereo e ad anticipare Montipò con la punta, palla che però finisce piano piano al lato.

63' - CLAMOROSA OCCASIONE PER L'HELLAS!!! Se lo divora di testa Gift Orban. Su un ottimo lavoro di Sarr che alza la testa, vede l'arrivo di Orban in area di rigore lo serve e l'attaccante sbaglia da solo colpendo di testa il pallone spedendo alto.

La Fiorentina passa a 4 in difesa, con Dodo, Comuzzo, Pongracic e Parisi. Fortini gioca alto.

62' - Nel Verona esce Mosquera, dentro Sarr.

61' - Fuori Ranieri, dentro Fortini. Fuori Mandragora, dentro Richardson.

57' - Spinge ancora la Fiorentina! Ci prova Fagioli, il tiro da fuori piazzato viene respinto in angolo da Montipò.

56' - Ripartenza viola sciupata da Sohm, che serve malissimo Kean. Rumoreggia il Franchi!

55' - Belghali! Il suo tiro ribattuto bene dalla difesa viola.

54' - DODO! Tiro al volo che finisce al lato.

53' - Ci prova Gudmundsson! Il suo tiro dal limite viene stoppato dalla difesa del Verona.

50' - Kean fermato da Bella-Kotchap! Il difensore del Verona toglie la palla all'attaccante al momento del tiro davanti a Montipò. Grande intervento, decisivo.

49' - TRAVERSA DI RANIERI!!!! Sfortunata la Fiorentina, colpisce il legno il capitano viola su un traversone e una mischia in area di rigore. Il colpo di testa si stampa sulla parte alta della traversa.

45' - Si riparte, primo pallone toccato dall'Hellas Verona.

Entra Gagliardini nell'Hellas, esce Niasse.

Le squadre stanno rientrando in campo.

---- INTERVALLO ----

Finisce qui il primo tempo, tra i fischi del Franchi.

49' - Gudmundsson prende la barriera, poi ci prova Fagioli di prima intenzione sulla ribattuta. Colpito Kean prima che il pallone arrivi in porta.

48' - Prende un bel fallo Parisi, quasi dal limite dell'area di rigore. Sarà probabilmente l'ultima occasione del primo tempo.

45' - 4 minuti di recupero.

42' - GIFT ORBAN! L'HELLAS VA IN VANTAGGIO! Sorpresa in ripartenza la difesa della Fiorentina, sul pallone di Al Musrati, Gift Orban brucia Ranieri in velocità e si trova quasi di fronte a De Gea. Posizionato malissimo il portiere spagnolo, lascia scoperto il primo palo e Orban lo infila.

38' - MANDRAGORA! Il tiro dal limite dell'area respinto da Montipò.

37' - Giallo per Gudmundsson, per un falo su Orban.

36' - Esce Giovane, dentro Gift Orban.

35' - Gioco fermo, a terra c'è Giovane che probabilmente uscirà. Problema alla caviglia per lui.

34' - Ranieri sbuca alle spalle di Niasse e cade in area di rigore. Il giocatore del Verona prende solo palla, giusto affidare rimessa dal fondo.

32' - Ammonito Frese per un fallo su Gudmundsson. La Fiorentina sarebbe ripartita in contropiede.

28' - ANCORA KEAN!!!! Azione fotocopia di poco fa: ancora una volta Fagioli con un lancio precisissimo pesca Kean, e come prima l'attaccante viola sbaglia. Stavolta centra la porta ma anche il portiere, calcio d'angolo per la Fiorentina.

27' - Comuzzo attento chiude il tiro di Bernede indirizzato al centro per Giovane.

25' - Ammonito Niasse per un pestone sul piede destro di Fagioli.

23' - Fagioli segna da fuori area ma c'era stato prima il fischio di Colombo per fallo in attacco di Kean: girandosi in area di rigore aveva colpito Nunez.

21' - Ci prova il Verona con Mosquera, ma il colpo di testa dell'attaccante finisce sopra la traversa.

18' - KEAN!!! Che occasione per la Fiorentina sui piedi del centravanti viola. Gran lancio di Fagioli per Kean che si ritrova a tu per tu con Montipò con il pallone a rimbalzo. Con un tiro al volo l'attaccante viola non trova la porta e manda alto.

15' - Parisi crossa sul secondo palo dove non c'è nessuno ma la Fiorentina è più aggressiva del Verona.

13' - Angolo respinto, riparte l'Hellas Verona con il possesso palla.

12' - Ci prova Kean, mandato in profondità, ma il suo tiro è stoppato in angolo.

10' - Calcio di punizione per la Fiorentina, messo giù Kean. Ora la Viola costruisce e prova a reagire dopo la fiammata del Verona con la traversa colpita da Bernede pochi minuti fa.

6' - TRAVERSA DEL VERONA! Bell'azione da parte dei gialloblù costruita dalla sinistra con il tiro di Bernede che si è stampato sulla traversa.

5' - Qualche problemino per Fagioli ad un dito della mano dopo uno scontro di gioco. Medicato dallo staff viola.

3' - Controllo e destro per Fagioli murato che dà il via al contropiede del Verona contenuto subito dalla formazione Viola.

2' - Fallo di Al Musrati su Parisi, calcio di punizione dalla trequarti per la Fiorentina.

1' - Primo pallone toccato dalla Fiorentina, si parte!

0' - Oggi la Fiorentina indossa la nuova maglia, la quarta, di colore arancione.

14:57 - Squadre che stanno entrando in campo in questo momento.

14:55 - Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Pablo Marì, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame.

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Santiago Perez, Valentini, Serdar, Sarr, Gift Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi.

Ci siamo, pochi minuti al calcio d'inizio di Fiorentina-Hellas Verona. Quindicesima giornata di campionato, stadio Artemio Franchi, ore 15, i viola di Paolo Vanoli cercano la prima vittoria in campionato e di uscire dall'ultimo posto in classifica. Di fronte i cugini dell'Hellas Verona, al penultimo posto in classifica a +3 sulla Fiorentina.