Lotta per non retrocedere: alla Fiorentina servono 10 vittorie e una media di 1,3 punti a partita
La Nazione fa il punto sulla difficile corsa per non retrocedere in cui si trova invischiata la Fiorentina. Al momento infatti Ranieri e soci, con le loro 6 tristi lunghezze, per salvarsi devono recuperare 8 punti a Parma, Genoa e Cagliari (sconfitte al pari dei viola nel turno di questo weekend) che al momento sono le squadre che, con 14 mattoncini, occupano le prime posizioni sopra la zona rossa, quella appannaggio dalla squadra di Vanoli, dal Pisa (adesso penultimo a quota 10) e dal Verona (terzultimo a 12).
La quota per restare in Serie A dovrebbe essere attorno ai 34-35 punti quest’anno. Un target, dunque, numericamente possibile ma che ad oggi sembra improbabile da raggiungere da parte di una squadra incapace di vincere nemmeno una partita nelle prime quindici di questo campionato e che adesso è obbligata a trionfare per ben dieci volte nelle ultime ventitré gare. Per farlo la Fiorentina, a partire da oggi, dovrebbe viaggiare a una media di 1,3 punti a partita.
