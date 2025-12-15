Ufficiale Lo Sturm Graz saluta e ringrazia Christensen. Il portiere torna alla Fiorentina

Oliver Christensen ha terminato la sua esperienza in Austria, allo Sturm Graz, e si prepara a tornare a Firenze. È infatti finito il prestito di 5 mesi pattuito in estate tra i due club, con l'estremo difensore danese che ha salutato i tifosi bianconeri nell'ultima partita (persa 3-1 contro l'Austria Vienna) con un discorso ai tifosi e ai canali ufficiali.

L'ex Hertha Berlino si aggregherà al gruppo viola nei prossimi giorni, poi a gennaio valuterà se iniziare una nuova avventura o giocarsi le sue chance a Firenze. "Grazie Oliver Christensen, per il tuo impegno in bianco e nero!", il messaggio dello Sturm Graz per il portiere che era diventato beniamino dei tifosi ma non si è guadagnato la possibilità di essere riconfermato.