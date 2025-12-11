Tracce di vera Fiorentina. Ora servono sei punti con Verona e Udinese. Comanda Ferrari quindi dovrà prendere le decisioni giuste per salvare la squadra. Diego Coppola idea di mercato

vedi letture

Babbo Commisso ha fatto una carezza a tutto il suo mondo viola. E’ sempre importante ascoltare i pensieri del proprietario. E visto che siamo tutti un po' scaramantici possiamo dire che l’intervista di Rocco ha portato fortuna. La Fiorentina batte per 2 a 1 la Dinamo Kiev mettendo al sicuro la sua marcia in Conference. Niente di epico, lo diciamo subito. Ma è comunque la prima vittoria del nuovo mister Vanoli. Un modo per riportare un goccio di autostima dentro lo spogliatoio viola. L’altra buona notizia arriva dal tabellino dei marcatori. Sono andati a segno Kean e Gud. Alla vigilia avevo detto che avrei messo Moise in campo. E’ vero, ha speso un po' di energie a pochi giorni dalla gara decisiva contro l’Hellas. Ma per un bomber scaraventare palloni in rete è adrenalina e un pieno di benzina. Avete visto con quale grinta ha cercato a Reggio Emilia di calciare il rigore? Aveva bisogno di una rete per tornare a respirare. Ora me lo aspetto protagonista anche in campionato. Il vero Moise è fondamentale per andare a caccia della salvezza. E trovo importante anche il tocco decisivo di Gudmundsson. Un altro di cui abbiamo bisogno assoluto. Ora aspettiamo con ansia la riprova. Abbiamo bisogno di conquistare sei punti nelle prossime due sfide di campionato al Franchi contro Verona e Udinese. Alla voce “tracce di vecchia Fiorentina” inserirei anche Dodò. Un altro tassello prezioso sulla corsia di destra.

Comanda Ferrari, a lui spettano le mosse salvezza

Commisso nella sua intervista alla Nazione ha blindato il suo gruppo dirigenziale a partire da Ferrari. Che è il suo riferimento italiano. Finalmente ora tutti i tifosi viola sanno chi comanda e sanno a chi tocca coordinare la strategia giusta per conquistare la salvezza. Cosa mi aspetto dal direttore generale? Che coordini il mercato invernale cercando di ottenere un budget importante dal presidente Commisso; che aiuti Vanoli dandogli il sostegno totale della società e che diventi un interlocutore credibile per il gruppo squadra. Vedremo se riuscirà in un’impresa complicata per un dirigente senza grande esperienza. Anche un fenomeno come Marotta avrebbe difficoltà a rimettere in rotta la nave viola. Mi aspetto anche Ferrari raccolga velocemente il nostro invito e quello più autorevole del presidente Commisso ad aprire il Viola Park per almeno un giorno ai tifosi.

Diego Coppola idea di mercato

Mi aspetto almeno tre operazioni in entrata: un difensore centrale, un regista di centrocampo e un attaccante esterno. Mi aspetto anche una serie di uscite nobili e meno nobili. Penso, a esempio, che Fagioli sia un punto interrogativo troppo grande. Tra i vari obiettivi di cui si parla uno da segnalare è il difensore Diego Coppola del Brighton. Che ricordiamo per la sua ottima stagione nel Verona. Il colpo da novanta deve arrivare in mezzo al campo. Serve un giocatore di personalità. Un leader.