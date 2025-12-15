Dagli inviati

Fiorentina ancora in ritiro, Ferrari lascia il Viola Park in macchina, poi rientra

Oggi alle 13:40Primo Piano
di Redazione FV
fonte Luciana Magistrato

Mentre al Viola Park prosegue il ritiro della Fiorentina ancora agli ordini di Paolo Vanoli, per ora confermato alla guida tecnica della squadra, dal centro sportivo di Bagno a Ripoli se ne è andato per qualche minuto il direttore generale viola Alessandro Ferrari. Proseguono dunque le riflessioni su Vanoli ma il dg è uscito e poi rientrato al Viola Park verso l'ora di pranzo. Questo il video di Firenzeviola.it che immortala il momento dell'uscita del dirigente: