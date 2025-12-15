Giocatori in ritiro a oltranza e fuga al Viola Park: Fiorentina uscita dal Franchi con van neri

La Nazione fa il punto sul dopo partita di ieri. Quando la squadra, dopo aver raggiunto momentaneamente la trequarti per essere fischiata dai tifosi, ha ripreso la via degli spogliatoi e molto più tardi quella del Viola Park (oltre due ore per un ennesimo confronto), dovrà rimanervi fino a mercoledì, quando il gruppo partirà alla volta di Losanna. Mentre i tifosi aspettavano nelle vie intorno allo stadio, i giocatori sono infatti tornati al centro sportivo a bordo di alcuni van in modo da non dare nell’occhio e evitare contestazioni.

Silenzio stampa, «fuga» e ritiro, peggio di così la giornata del Franchi non poteva andare. E se le parole dei protagonisti violatori non erano realisticamente all’altezza degli impegni di Conference League (la Uefa obbliga le società alle conferenze stampa e a multe salatissime), il ritiro potrebbe anche proseguire a oltranza.