Difficile trovare il peggiore dopo il ko con l'Hellas: quello che unifica tutti però è Sohm

Difficile trovare il peggiore dopo il ko con l'Hellas: quello che unifica tutti però è SohmFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 10:39Rassegna stampa
di Redazione FV

Difficile trovare un giocatore che ha fatto peggio di tutti, ieri nella sconfitta contro l'Hellas Verona, tra le file della Fiorentina. Per La Nazione il peggiore è Dodo, mentre per il Corriere dello Sport è Moise Kean, entrambi si beccano un bel 4 in pagella. Come anche De Gea, un altro dalle insufficienze gravi. Ma forse quello ad unificare di più i giornali è Simon Sohm: "Sembra un corpo estraneo", si legge su Tuttosport, viene definito invece "insopportabile" dal Corriere Fiorentino. Tutti voti disastrosi per il centrocampista ex Parma.

Di seguito i voti di Simon Sohm: 

Corriere Fiorentino: 4
La Gazzetta dello Sport: 4,5
La Nazione: 4
La Repubblica-Firenze: 4
Tuttosport: 4,5
Corriere dello Sport: 4,5