Difficile trovare il peggiore dopo il ko con l'Hellas: quello che unifica tutti però è Sohm
Difficile trovare un giocatore che ha fatto peggio di tutti, ieri nella sconfitta contro l'Hellas Verona, tra le file della Fiorentina. Per La Nazione il peggiore è Dodo, mentre per il Corriere dello Sport è Moise Kean, entrambi si beccano un bel 4 in pagella. Come anche De Gea, un altro dalle insufficienze gravi. Ma forse quello ad unificare di più i giornali è Simon Sohm: "Sembra un corpo estraneo", si legge su Tuttosport, viene definito invece "insopportabile" dal Corriere Fiorentino. Tutti voti disastrosi per il centrocampista ex Parma.
Di seguito i voti di Simon Sohm:
Corriere Fiorentino: 4
La Gazzetta dello Sport: 4,5
La Nazione: 4
La Repubblica-Firenze: 4
Tuttosport: 4,5
Corriere dello Sport: 4,5
