PINAMONTI, Voglio essere protagonista in una big

Andrea Pinamonti, attaccante dell’Inter in prestito all’Empoli e a tratti in passato accostato anche alla Fiorentina, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Ecco qualche passaggio della sua intervista: “All’inizio puntavo a cinque gol, la doppia cifra l’ho iniziata a rincorrere durante la stagione. A Empoli puoi crescere senza pressioni e concentrarti solo sul campo. Mercato? Non ho un’idea precisa, fa piacere vedere che il mio nome inizia a girare. Nel passato ho ricevuto critiche in cui non mi rivedevo, avere estimatori in Italia e all’estero mi stimola a fare di più per far sì che aumentino i club interessati e la mia scelta. Voglio diventare un giocatore importante in una squadra importante, senza nulla togliere all’Empoli, e da protagonista”.