Ballottaggio Jimenez-Joao Mario: la probabile di Grosso per il Benevento
La Fiorentina si prepara all’esordio stagionale in Coppa Italia, in programma il 14 agosto contro il Benevento. Il Corriere dello Sport-Stadio sottolinea come, dopo il 15° posto dello scorso campionato, il percorso dei viola nella competizione inizi già dal primo turno. Senza le coppe europee, la Coppa Italia assume quindi un peso ancora maggiore nel progetto di Fabio Grosso. Per questo, nonostante l’avversario sia il neopromosso (in B) Benevento, il tecnico è orientato a schierare una formazione competitiva: una prematura eliminazione rappresenterebbe infatti una delusione difficile da mettere in conto.
Il probabile undici
Dopo l’allenamento di ieri, Grosso ha ancora tre sedute per sciogliere gli ultimi dubbi sull’undici titolare. Tra i pali dovrebbe esserci De Gea, con Jimenez favorito su Joao Mario sulla destra e Dragusin al centro insieme a uno tra Viery e Ranieri. A sinistra spazio a Valdepenas. In mezzo al campo Ndour dovrebbe essere affiancato da due tra Oulai, Fagioli e Mandragora, mentre davanti Atta e Gudmundsson (con Mastantuono in ballottaggio) agiranno alle spalle di Kean. Una formazione che, al netto degli ultimi ballottaggi, fotografa bene la squadra costruita finora dal mercato viola.
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