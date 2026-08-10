Oggi giorno decisivo per Favasuli: la Fiorentina "aspetta" i suoi 4 milioni

Oggi giorno decisivo per Favasuli: la Fiorentina "aspetta" i suoi 4 milioniFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:57Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Napoli accelera per Costantino Favasuli e la Fiorentina può sorridere. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle prossime ore sarebbe in programma un incontro con l’agente del calciatore del Catanzaro Giuffredi per definire gli ultimi dettagli dell’operazione e arrivare alla fumata bianca. Il club azzurro sarebbe pronto a chiudere a titolo definitivo sulla base di circa 8 milioni di euro.

Una cifra importante, considerando che il 50% dell’incasso spetterebbe alla Fiorentina. Per Favasuli, invece, sarebbe già pronto un contratto quinquennale con il Napoli. Il summit con Giuffredi potrebbe dunque rappresentare il passaggio decisivo per completare l’operazione e consegnare al Napoli un nuovo terzino destro.