Paratici a caccia di un esterno, Tuttosport: "Torna l'interesse per Laurienté"

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Secondo il quotidiano torinese, la Fiorentina è tornata alla ricerca del francese del Sassuolo. Coi neroverdi continuano i dialoghi per Thorstvedt

La Fiorentina continua a lavorare alla ricerca di un esterno offensivo di livello e il nome di Armand Laurienté è tornato con forza d’attualità. Lo riferisce l'edizione odierne di Tuttosport, scrivendo che il francese, classe 1998, è un profilo particolarmente gradito alla dirigenza viola e conosce molto bene Fabio Grosso, avendo rappresentato uno dei punti fermi del Sassuolo nelle ultime due stagioni. La pista non è mai realmente tramontata e potrebbe tornare a scaldarsi nelle prossime settimane, con Paratici intenzionato a regalare al tecnico un esterno capace di garantire qualità e imprevedibilità sulla fascia.

L'altro affare col Sassuolo

Con il Sassuolo, inoltre, resta aperto un canale di mercato che riguarda anche Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese continua a essere un obiettivo della Fiorentina e nell’operazione potrebbe entrare uno tra Giovanni Fabbian e Marco Brescianini, entrambi graditi al club neroverde. Una doppia pista che potrebbe quindi intrecciare ulteriormente le strategie dei due club. Tuttosport segnala dunque Lauriente e Thorstvedt come due delle situazioni da seguire con maggiore attenzione in casa viola.