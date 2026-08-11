Fortini nell'affare Thorstvedt? Tra Sassuolo e Torino, manca l'offerta giusta

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Fortini resta in uscita dalla Fiorentina e può giocare un ruolo chiave per l'arrivo di Thorstvedt. Piace a Sassuolo e Torino

Niccolò Fortini resta uno dei nomi in uscita dalla Fiorentina, ma per il momento non è ancora arrivata l’offerta giusta. L’esterno classe 2006 è in attesa di una proposta che possa convincere il club viola, con il Torino che fin qui si è spinto fino a circa 5 milioni di euro senza però raggiungere la valutazione della società. La Nazione sottolinea come resti viva anche la pista Sassuolo, tornata d’attualità soprattutto nell’ambito dei discorsi già avviati per Kristian Thorstvedt. Il giovane esterno potrebbe quindi diventare una pedina utile per sbloccare proprio l’operazione legata al centrocampista norvegese.

In uscita anche Fabbian

Sul fronte delle uscite rimane da definire anche il futuro di Giovanni Fabbian, per il quale non mancano gli interessamenti. Sassuolo e Lazio sono interlocutori già conosciuti e, in particolare, Gattuso apprezza molto il centrocampista e sarebbe pronto ad accoglierlo a Roma. La Fiorentina, però, ha una posizione chiara: a differenza di Fortini, per Fabbian l’obiettivo principale è monetizzare dalla cessione. Il mercato in uscita, dunque, resta ancora tutto da definire.