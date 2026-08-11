Due colpi Parma, uno al posto di Pellegrino. Lui e Piccoli pronti a partire
Secondo Tuttosport, il Parma ha già individuato il sostituto di Mateo Pellegrino, un passaggio che potrebbe facilitare ulteriormente la partenza dell’attaccante argentino in direzione Fiorentina. Il club emiliano ha infatti ufficializzato l’arrivo di Zouin dall’Inter e, soprattutto, ha chiuso per la punta Romero del Tigre, operazione da circa 10 milioni di euro. L’arrivo del centravanti sembra così preparare il terreno alla cessione di Pellegrino, da tempo nel mirino della Fiorentina.
Piccoli-Bologna, ci siamo quasi
Sempre il quotidiano torinese sottolinea come il mercato degli attaccanti possa innescare un vero effetto domino. Il Bologna, infatti, continua a essere fiducioso per Roberto Piccoli e lavora per arrivare all’attaccante viola con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per un’operazione complessiva da circa 17-18 milioni di euro. La sua uscita potrebbe così permettere alla Fiorentina di affondare il colpo per Pellegrino e completare il reparto offensivo a disposizione di Fabio Grosso.
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