Thorstvedt mai tramontato: attesa l'accelerata, lui spinge per Firenze
Kristian Thorstvedt resta una delle priorità della Fiorentina per completare il centrocampo di Fabio Grosso. La Nazione sottolinea come il norvegese del Sassuolo sia ormai da tempo nella lista dei desideri viola e, soprattutto, come la trattativa sia già stata impostata. Il giocatore, che da giorni spinge per trasferirsi al Viola Park, attende soltanto l’accelerata definitiva tra i due club. La Fiorentina è infatti intenzionata a consegnare a Grosso un centrocampista con le caratteristiche del classe 1999, mentre il diretto interessato ha già manifestato chiaramente la volontà di vestire la maglia viola.
Aspettando Pellegrino
Il suo arrivo rappresenterebbe uno degli ultimi tasselli del mercato, al pari di Mateo Pellegrino, per il quale l’intesa con il Parma viene ormai considerata vicina sulla base di 5 milioni di prestito oneroso e 25 di obbligo di riscatto. Ancora da individuare, invece, l’esterno offensivo mancino di livello internazionale che Grosso aspetta da tempo. La priorità immediata resta però Thorstvedt: il norvegese scalpita e la Fiorentina dovrà ora trovare la formula giusta per trasformare una trattativa già avviata nella fumata bianca.
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