Dragusin ha già conquistato Grosso: è il leader anche per i più giovani

vedi letture

Il difensore romeno è pienamente al centro del progetto. Sarà lui il pilastro di Grosso e la guida per i più giovani del gruppo

Radu Dragusin per blindare la difesa: il nuovo “dominatore dei cieli” viola. Il Corriere dello Sport-Stadio parte da un dato emblematico: nella scorsa Serie A la Fiorentina ha incassato 13 gol di testa, più di qualsiasi altra squadra. Un problema che Fabio Paratici ha cercato di risolvere puntando sul centrale romeno, 191 centimetri per 85 chili, chiamato a dare struttura e fisicità a una retroguardia apparsa troppo spesso vulnerabile sulle palle alte. Il ds viola conosce bene Dragusin e ha scelto di puntare sul difensore visto al Genoa e al Tottenham prima del grave infortunio al ginocchio. A Genova, nel semestre precedente al trasferimento in Premier League, aveva vinto 53 duelli aerei, più di chiunque altro in Serie A.

Dragusin in viola per rilanciarsi

A Firenze, intanto, Dragusin ha già conquistato un ruolo centrale nelle idee di Fabio Grosso. Il tecnico lo ha inserito immediatamente al centro della difesa a quattro e, nel giro di poche settimane, il classe 2002 è diventato un vero leader della linea. Il suo atteggiamento in allenamento e nelle amichevoli ha trasmesso l'impressione di un giocatore già perfettamente calato nella nuova realtà, tanto da guidare e correggere anche i compagni più giovani. Tra questi c'è Fernandes Viery, arrivato insieme a lui e che ha raccontato quanto sia prezioso il contributo del romeno: «Radu mi aiuta tanto, parla un po' di portoghese e questo mi facilita le cose». Il “Drago” è pronto a tornare a volare.