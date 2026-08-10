Nico Gonzalez offerto a Inter e Roma che declinano. La siituazione con l'Atletico

vedi letture

La Juventus continua a lavorare sul fronte delle cessioni e tra i giocatori destinati a poter lasciare Torino c’è anche Nico Gonzalez, ex giocatore della Fiorentina. L’argentino rappresenta una possibile fonte di entrate importante per il club bianconero, anche se la sua partenza non garantirebbe una plusvalenza. La dirigenza sta valutando diverse soluzioni e il giocatore è stato proposto anche ad alcune società italiane.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’entourage dell’ex viola avrebbe sondato il terreno con Roma e Inter. Entrambi i club, però, non hanno mostrato particolare interesse e non hanno dato seguito ai contatti. Per questo motivo la Juventus continua a guardare soprattutto all’estero per trovare una sistemazione al giocatore. La pista più concreta porta all’Atletico Madrid, da tempo interessato a Gonzalez. Il club spagnolo, tuttavia, non sembra disposto a soddisfare la valutazione iniziale della Juventus, fissata intorno ai 25 milioni di euro. I Colchoneros attendono quindi un’apertura da parte dei bianconeri per abbassare le pretese. La possibile cifra per chiudere l’operazione potrebbe aggirarsi sui 18 milioni di euro. A queste condizioni l’Atletico potrebbe accelerare, ma servirà il via libera definitivo della Juventus. Gonzalez resta così uno dei nomi più caldi in uscita dal mercato bianconero.