Mastantuono pronto al debutto in viola. Nel giorno del suo compleanno

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Il talento argentino si prepara a esordire con la maglia della Fiorentina. Venerdì sera speciale, compirà anche i 19 anni

Il debutto di Franco Mastantuono con la maglia della Fiorentina potrebbe arrivare venerdì 14 agosto contro il Benevento, nei trentaduesimi di Coppa Italia. Come racconta il Corriere dello Sport-Stadio, a otto giorni dall’arrivo a Firenze e a 83 dall’ultima gara ufficiale disputata con il Real Madrid, il talento classe 2007 è pronto a vivere una nuova tappa della sua carriera. Dopo settimane di incertezza e la scelta di lasciare Madrid per giocare con continuità in Italia, Mastantuono ha già mostrato grande entusiasmo nel primo allenamento con Fabio Grosso.

L'esordio per il compleanno

Il tecnico viola sta già pensando a una Fiorentina costruita attorno alle qualità dell’argentino. Mastantuono dovrebbe partire dalla destra, con libertà di accentrarsi per sfruttare il suo mancino, diventando una sorta di regista offensivo come Berardi ai tempi del Sassuolo. Grosso sta inoltre lavorando sul suo impiego sui calci piazzati, tra punizioni e corner. Il possibile debutto avrebbe poi un significato particolare: il 14 agosto Mastantuono compirà 19 anni e potrebbe festeggiare il compleanno proprio con la sua prima partita ufficiale in viola.