Non solo Piccoli, il Bologna valuta di riprendere Fabbian in prestito

vedi letture

Il Bologna potrebbe chiudere un doppio colpo dalla Fiorentina: oltre a Piccoli, possibile il ritorno di Fabbian. Valutato il prestito

Non solo Roberto Piccoli: il Bologna potrebbe tornare a pensare anche a Giovanni Fabbian. La Gazzetta dello Sport racconta come nelle ultime ore sia riemersa l’ipotesi di un ritorno del centrocampista in rossoblù, dove aveva vissuto momenti importanti prima dell’esperienza alla Fiorentina. L’operazione, nel caso, sarebbe impostata sulla formula del prestito, permettendo al giocatore di rilanciarsi in un ambiente che conosce bene e in un sistema di gioco, il 4-3-3, particolarmente adatto alle sue caratteristiche. Fabbian, infatti, avrebbe l’opportunità di ritrovare continuità proprio a Bologna, dopo essere finito ai margini delle gerarchie di Fabio Grosso.

Piccoli resta la priorità

La priorità assoluta del Bologna, però, resta Roberto Piccoli. Per i rossoblù l’attaccante della Fiorentina rappresenta la prima e unica scelta per completare il reparto offensivo: non ci sono vere alternative sul tavolo, almeno finché la trattativa con i viola resta in piedi. Soltanto un clamoroso mancato accordo potrebbe spingere il club emiliano a cambiare obiettivo, scenario che al momento non viene preso in considerazione. L’operazione Piccoli è dunque destinata a proseguire fino alla fumata bianca, mentre quella per Fabbian potrebbe rappresentare un’ulteriore opportunità da cogliere.