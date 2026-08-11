Piccoli al Bologna, Pellegrino alla Fiorentina: intese vicine, cifre e formule

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L'affare che dovrebbe portare Piccoli al Bologna è vicino a chiudersi. Subito dopo, i viola termineranno col Parma per Pellegrino

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, la trattativa per Roberto Piccoli al Bologna è entrata nella fase decisiva e già oggi potrebbe arrivare un’accelerata importante. I due club vogliono chiudere e nelle ultime ore la distanza tra domanda e offerta si è ulteriormente ridotta. Il Bologna cerca l’attaccante da affiancare ad Artem Dovbyk, anche alla luce dell’ormai probabile partenza di Thijs Dallinga, mentre la Fiorentina ha bisogno di liberare spazio per poter andare all’assalto di un nuovo centravanti, con Mateo Pellegrino del Parma in cima alla lista. Paratici valuta Piccoli circa 19-20 milioni di euro, mentre i rossoblù ritengono più congrua una cifra nell’ordine dei 16-17 milioni. La volontà comune di arrivare alla fumata bianca, però, lascia pensare che un’intesa possa essere trovata a breve.

La richiesta viola e l'obiettivo rossoblu

Il confronto tra le parti è proseguito anche ieri con una serie di contatti e videochiamate, con il Bologna impegnato a cercare la soluzione economica migliore insieme alla Fiorentina e all’entourage del giocatore. I viola ricordano di aver investito 27 milioni di euro per acquistare Piccoli dal Cagliari appena un anno fa e vorrebbero quindi evitare una minusvalenza significativa, ma a Casteldebole fanno notare il rendimento non esaltante dell’attaccante nella passata stagione. Il punto d’incontro potrebbe dunque trovarsi tra le rispettive valutazioni: il Bologna non vorrebbe spingersi troppo oltre i 17 milioni, mentre la Fiorentina proverà a ottenere qualcosa in più. La sensazione, però, è che la trattativa sia ormai ben avviata e che la fumata bianca sia vicina.