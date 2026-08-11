Bergomi fiducioso dei viola: "Grosso camaleontico: può lottare per l'Europa dei grandi"

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Beppe Bergomi, bandiera dell'Inter e da anni commentatore televisivo, ai taccuini de La Gazzetta dello Sport parla anche della Fiorentina e lo fa con parole di grandi elogi. Nell'intervista concessa oggi alla Rosea, l'ex difensore (campione del mondo 1982) analizza così la squadra viola: "Il Como resta più attrezzato, ma Paratici ha fatto acquisti importanti: stravedo per Atta, sono curioso di vedere Viery, Mastantuono e Valdepeñas. E poi c’è Grosso: camaleontico, propositivo, ambizioso. Penso si possa lottare per l’Europa, quella dei grandi".