PEDRO, Continua a far gol. Le idee viola in merito

Come sottolinea l'edizione odierna de La Nazione, se la Fiorentina attende di capire l'affidabilità dei propri attaccanti, c'è chi in Brasile ha ritrovato il feeling col gol che a Firenze sembrava perduto: Pedro. Con la seconda doppietta stagionale è salito a 11 gol in 21 presenze con la maglia del Flamengo e la Fiorentina sta seguendo con attenzione ogni gara dell'attaccante, visto anche che gli spetta un gettone per ogni sua presenza e obiettivo centrato. In più di mezzo c'è il futuro: la formula con cui il bomber è tornato in Brasile è quella del prestito con diritto che diventa obbligo in caso di alcune condizioni che non si sono verificate. Al momento comunque - scrive il quotidiano - nei piani viola non c’è l’idea di riportare Pedro a Firenze.