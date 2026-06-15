Parolo, Diamanti, Buzzegoli: i candidati per la panchina della Primavera viola

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Non è ancora chiaro chi sarà il successo di Daniele Galloppa sulla panchina della Fiorentina Primavera, dopo l'addio del tecnico Campione d'Italia con l'Under viola, annunciato da poche ore come nuovo allenatore del Modena. La linea su chi prenderà il suo posto è stata tracciata dal club e viene ribadita stamani da La Nazione: niente più promozioni interne, con Marco Capparella che, nonostante la vittoria del Torneo di Viareggio, non salirà di grado per allenare la Primavera. La volontà è quella di puntare su una figura emergente e proveniente dall'esterno.

Secondo le indicazioni che filtrano, non dovrebbe trattarsi di un tecnico già legato a Paratici (scenario che nelle scorse settimane aveva portato a ipotizzare Lamberto Zauli) visto che il club sarebbe orientato a puntare su un ex calciatore di Serie A, ritiratosi da pochi anni e con un passato da centrocampista. Tra i profili oggetto di analisi - già anticipati e descritti su queste pagine - figurano (tra gli altri) Marco Parolo, reduce dall’esperienza nell’Under-16 del Milan, Alessandro Diamanti, che fino allo scorso novembre ha allenato l’Under-23 del Melbourne City in Australia, e il fiorentino Daniele Buzzegoli, fresco di promozione in Primavera 1 alla guida del Como Under-20.