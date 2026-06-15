Dragusin piace ai viola, ma ancora nessun contatto. Ndour blindato da Paratici

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Nelle sue pagine sportive, l'edizione odierna de la Repubblica (Firenze) riassume gli obiettivi di mercato della Fiorentina e fa una cernita di ciò che la dirigenza sta studiando da giorni. Il quotidiano locale riparte dai nomi più gettonati, scrivendo che da qualche tempo a questa parte, sentire di una Fiorentina interessata all’esterno sinistro dell’Atletico Madrid ed ex Atalanta Matteo Ruggeri (classe 2002), al laterale destro del Genoa Brooke Norton-Cuffy (2004), alla stellina dell’Under 21 Luca Koleosho (2004) ed al centrale rumeno del Tottenham Radu Dragusin (2002) è una discreta musica per le orecchie viola.

Proprio sul rumeno si focalizza brevemente il quotidiano fiorentino, scrivendo che risulta effettivamente un obiettivo per la difesa e che la Fiorentina non ha mai smesso di seguirlo da tanto tempo a questi giorni, ma non c'è stato ancora alcun contatto in merito. Non c'è attualmente una trattativa in corso ma che sia un profilo ancora sotto la lente d'ingrandimento dei viola è fuori discussione.

Così come è fuori discussione la conferma di Cher Ndour, il calciatore viola che ha più richieste sul mercato ma anche quello che da subito ha colpito il nuovo direttore sportivo. Il centrocampista non è in uscita, a costo di dover rinunciare a molti denari e Paratici lo sta ripetendo anche ad alcune big che si sono fatte avanti, con Grosso che lo utilizzerà da mezzala nel centrocampo a tre.