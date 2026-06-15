Kouadio, Braschi e Balbo nel mirino del Modena: Galloppa li rivuole insieme

vedi letture

Da pochi giorni Daniele Galloppa è stato nominato nuovo allenatore del Modena. Dopo la conquista dello scudetto con la Fiorentina Primavera, il tecnico ha scelto di gettarsi nel grande calcio e di farlo in Serie B, dove guiderà la prossima stagione la squadra dei canarini. La società emiliana sta cercando di progettargli una squadra a sua immagine e somiglianza e per questo ha messo nel mirino diversi calciatori che con Galloppa si sono appena laureati Campioni d'Italia, scrive il Corriere dello Sport-Stadio.

Tra questi, ci sono per esempio gli autori dei gol decisivi per la vittoria del campionato Primavera, ovvero Kouadio e Braschi , entrambi a segno nel 2-1 contro il Parma valso lo scudetto. Il primo, difensore centrale classe 2006, ha accumulato 8 presenze tra A e Conference League, mentre il secondo, attaccante classe 2006, ha disputato tre partite in prima squadra. Tra i protagonisti della Primavera Viola che hanno già esordito tra i grandi ci sono, poi, anche Balbo , terzino sinistro classe 2006 con 10 presenze complessive in prima squadra quest’anno, e Puzzoli , fantasista classe 2006, che ha debuttato in Conference League. Anche il difensore centrale classe 2007 Kospo è stato spesso aggregato in prima squadra.