Nuovo responsabile al Viola Park, arriva Morganti: come cambiano le mansioni interne

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Non è più una novità, ma ormai qualcosa che diventerà ufficiale a giorni: Paolo Morganti sarà un nuovo dirigente della Fiorentina, dove entrerà come nuovo direttore organizzativo del Viola Park. L'ex direttore generale del Catanzaro ritroverà quindi Fabio Paratici, dirigente che l'ha rivoluto fortemente con sé dopo l'esperienza già condivisa alla Juventus (ecco la scheda del nuovo dirigente). Per l'annuncio ci sarà da attendere il rientro a Firenze di Ferrari e Paratici, ancora negli USA dai Commisso, ma Morganti diverrà il nuovo responsabile del centro sportivo di Bagno a Ripoli e i suoi compiti saranno molteplici.

Come spiega La Nazione, Morganti dovrà coordinare tutte le aree sportive del Viola Park, dalla gestione quotidiana dei campi alla programmazione degli interventi di manutenzione, passando per la rizollatura dei terreni e l’organizzazione delle superfici utilizzate dalle varie squadre viola. Nel perimetro delle sue responsabilità rientreranno anche le palestre e gli altri spazi dedicati alla preparazione atletica. Il suo ingresso comporterà una ridefinizione delle competenze interne: il team manager Simone Ottaviani verrà alleggerito da una serie di incombenze operative seguite finora in prima persona, mentre resterà invariato il ruolo di Alessandro D’Angelico, operation & facility manager, che continuerà a gestire tutte le funzioni del centro sportivo non direttamente collegate all’attività sportiva.