Tutte le scadenze della Fiorentina. Addio Sabiri, i dettagli sui prestiti di rientro
C'è un mercato parallelo al mercato per la Fiorentina, ed è quello legato ai calciatori attualmente in rosa da confermare. Un dettaglio non da poco considerando che Paratici e i suoi uomini potranno lavorare anche in base a ciò che riusciranno a guadagnare dalle uscite. Per farlo, sul tavolo del nuovo direttore sportivo ci sono da tempo anche le scadenze di contratto dei giocatori viola, così da fare un piano per il presente ma anche per il futuro di chi confermare oppure quanto valutare sul mercato un giocatore in base all'anno di scadenza. È il caso per esempio di Dodo, il cui termine del contratto è giugno 2027 e per questo, nonostante sia cercato da diverse squadre, il prezzo di mercato non può essere particolarmente alto. Ma anche quello di Fortini destinato a salutare proprio perché si entra nell'ultimo anno di contratto.
Scadenze 2026 e 2027
Il dettaglio principale da tenere sott'occhio è la scadenza relativa a questa estate e alla prossima. Curioso come questo giugno l'unico calciatore che saluterà definitivamente è Abdelhamid Sabiri il cui contratto espira proprio il 30 giugno 2027. Oltre al marocchino anche le scadenze dei giocatori da riscattare, con il solo Manor Solomon che ha ancora qualche speranza di essere confermato. Passando al prossimo anno la situazione diventa più croccante. C'è la scadenza di Dodo e quella di Fortini, come detto, ma anche di diversi prestiti di rientro tra cui Sottil, Nzola e Bianco.
Queste tutte le scadenze dei giocatori della Fiorentina:
30 giugno 2026
Manor Solomon
Jack Harrison
Daniele Rugani
Abdelhamid Sabiri
2027
Dodo
Niccolò Fortini
Riccardo Braschi
Riccardo Sottil
Alessandro Bianco
M'Bala Nzola
Maat Daniel Caprini
Antonin Barak
2028
Nicolò Fagioli
Rolando Mandragora
Luca Ranieri
Robin Gosens
David De Gea
Luis Balbo
Oliver Christensen
Luca Lezzerini
Lucas Beltran
Lorenzo Amatucci
Gino Infantino
Filippo Distefano
2029
Moise Kean
Cher Ndour
Pietro Comuzzo
Albert Gudmundsson
Marin Pongracic
Fabiano Parisi
Amir Richardson
Matias Moreno
Tommaso Martinelli
Nicolas Valentini
Tommaso Rubino
Jonas Harder
2030
Roberto Piccoli
Giovanni Fabbian
Marco Brescianini
Jacopo Fazzini
Simon Sohm
Eddy Koaudio
Eman Kospo
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