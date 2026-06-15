FirenzeViola Tutte le scadenze della Fiorentina. Addio Sabiri, i dettagli sui prestiti di rientro

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Tutte le scadenze dei giocatori della rosa della Fiorentina, tra chi se ne andrà e le ricadute sul calciomercato estivo viola

C'è un mercato parallelo al mercato per la Fiorentina, ed è quello legato ai calciatori attualmente in rosa da confermare. Un dettaglio non da poco considerando che Paratici e i suoi uomini potranno lavorare anche in base a ciò che riusciranno a guadagnare dalle uscite. Per farlo, sul tavolo del nuovo direttore sportivo ci sono da tempo anche le scadenze di contratto dei giocatori viola, così da fare un piano per il presente ma anche per il futuro di chi confermare oppure quanto valutare sul mercato un giocatore in base all'anno di scadenza. È il caso per esempio di Dodo, il cui termine del contratto è giugno 2027 e per questo, nonostante sia cercato da diverse squadre, il prezzo di mercato non può essere particolarmente alto. Ma anche quello di Fortini destinato a salutare proprio perché si entra nell'ultimo anno di contratto.

Scadenze 2026 e 2027

Il dettaglio principale da tenere sott'occhio è la scadenza relativa a questa estate e alla prossima. Curioso come questo giugno l'unico calciatore che saluterà definitivamente è Abdelhamid Sabiri il cui contratto espira proprio il 30 giugno 2027. Oltre al marocchino anche le scadenze dei giocatori da riscattare, con il solo Manor Solomon che ha ancora qualche speranza di essere confermato. Passando al prossimo anno la situazione diventa più croccante. C'è la scadenza di Dodo e quella di Fortini, come detto, ma anche di diversi prestiti di rientro tra cui Sottil, Nzola e Bianco.

Queste tutte le scadenze dei giocatori della Fiorentina:

30 giugno 2026

Manor Solomon

Jack Harrison

Daniele Rugani

Abdelhamid Sabiri

2027

Dodo

Niccolò Fortini

Riccardo Braschi

Riccardo Sottil

Alessandro Bianco

M'Bala Nzola

Maat Daniel Caprini

Antonin Barak

2028

Nicolò Fagioli

Rolando Mandragora

Luca Ranieri

Robin Gosens

David De Gea

Luis Balbo

Oliver Christensen

Luca Lezzerini

Lucas Beltran

Lorenzo Amatucci

Gino Infantino

Filippo Distefano

2029

Moise Kean

Cher Ndour

Pietro Comuzzo

Albert Gudmundsson

Marin Pongracic

Fabiano Parisi

Amir Richardson

Matias Moreno

Tommaso Martinelli

Nicolas Valentini

Tommaso Rubino

Jonas Harder

2030

Roberto Piccoli

Giovanni Fabbian

Marco Brescianini

Jacopo Fazzini

Simon Sohm

Eddy Koaudio

Eman Kospo

