Moreno torna a Firenze, Strasburgo in pressing: l'idea è cederlo a titolo definitivo
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Matias Moreno si accinge a tornare alla Fiorentina solo di passaggio, senza restare a Firenze e anzi, con la probabilità sempre più grande di non essere più un giocatore viola. Lo evidenzia La Gazzetta dello Sport, riportando dell'interesse sempre più concreto dello Strasburgo nei confronti dell'argentino.
Nella stagione appena conclusa, l'ex Belgrano è stato protagonista della salvezza ottenuta dal Levante, che tuttavia ha scelto di non sborsare i 15 milioni pattuiti con la Fiorentina un anno fa per il suo riscatto. Dunque tornerà a Firenze ma la società ha in mente l'idea di cederlo a titolo definitivo, con i francesi sempre più in pressing.
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