Antognoni: "Grosso a Firenze farà bene. Ndour è il pupillo di Baldini"

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Intervenuto a margine della presentazione del premio Fairplay Menarini, la bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato così ai media presenti tra cui Italpress: "Sono un po' ambasciatore di questa manifestazione, importante per Firenze e per l'azienda. Il fair play è importante in qualsiasi sport, a volte uno è nervoso e il fair play se ne va, però se ti comporti in un certo modo diventa importante per la tua carriera sportiva".

Cosa l'ha colpita del Mondiale?

"Il primo periodo è sempre così, ci vuole qualche partita prima di entrare in forma e trovare il giusto clima. Poi ci sono squadre materasso che una volta non c'erano, qui si continua ad ampliare e verranno squadre sempre meno forte. Fino agli ottavi di finale non vedremo grandi partite dove prevarrà la forza di certe nazioni".

Cosa pensa della scelta di Grosso per la Fiorentina?

"Grosso ha fatto bene da qualsiasi parte è andato e sicuramente lo farà anche a Firenze. Dopo un campionato deludente c'è da riprendere un cammino che merita questa società e questa squadra, soprattutto per i tifosi che sono un po' feriti. Almeno nel centenario vediamo di fare belle cose".

Stupito dall'affetto nei confronti di Baldini?

"L'ho conosciuto in questo anno e mezzo e devo dire che nonostante l'età adotta un sistema di calcio moderno, molto offensivo. La sua prerogativa è osare e valorizzare i giovani, lo ha sempre fatto. Ha più di 800 partite da allenatore, non sono poche. Secondo me è un allenatore moderno in un contesto attuale che forse non è il suo contesto ideale".

Su Ndour si parla di un interesse della Juventus.

"Cher è il pupillo di Baldini, ha sempre giocato, e bene, con lui. Per questo parlavo di metodologia di gioco, forse a Firenze non ha trovato quella giusta per lui. Baldini lo tiene tanto in considerazione. Credo che la Fiorentina debba puntare tanto sui giovani, anche perché vincere lo Scudetto è difficile. La Primavera è un'altra cosa... Con un'Under 23 i giocatori si valuterebbero molto meglio".