Onal visionato più volte dagli scout di Paratici. Da Volpato a Bjerkeko, i nomi sulle ali

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Nella sua sezione sportiva e dedicata in buona parte alla Fiorentina, La Nazione si concentra sul mercato che riguarda i viola e tra i reparti più scandagliati dalla dirigenza dei Commisso c'è attualmente quello degli esterni offensivi. Perché se in difesa avverranno già parecchi cambiamenti con tanti nomi già sondati per la sostituzione di Dodo, Gosens e Fortini, in attacco sono già usciti i primi nomi ma la ricerca procede più a rilento, con tanti profili al vaglio della dirigenza viola.

Si passa infatti da Cristian Volpato, voluto da Grosso, a Luca Koleosho, stella dell'Under 21, passando per Matteo Cancellieri e Basar Onal, esterno classe 2004 del NEC nato in Olanda e con passaporto turco. E’ stato visionato dal vivo più di una volta dagli scout di Paratici. Alla lista si è unito anche Isak Bjerkebo, esterno offensivo svedese classe 2003 in forza al Sirius (club che sta dominando il campionato svedese), autore di un brillante avvio di stagione con 9 gol e 2 assist in 10 partite.