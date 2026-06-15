Norton-Cuffy obiettivo concreto della Fiorentina: è duello tra viola e Napoli

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Nei giorni scorsi è stato speso anche il nome di Brooke Norton-Cuffy in orbita Fiorentina, un profilo che ai viola piace e che porterebbero volentieri alla corte di Fabio Grosso per ricostruire il pacchetto esterni che verrà ampiamente rivoluzionato nel corso dell'estate. Il giocatore risulta un obiettivo del ds Paratici, che lo ha messo nella sua lista di mercato per le operazioni in entrata da voler effettuare, nonostante la concorrenza che si registra forte.

Sul giocatore del Genoa, infatti, c'è un discreto pressing anche del Napoli. I partenopei, al pari dei viola, sono alla ricerca di calciatori da impiegare sulle corsie e il primo intento è quello di allungare il legame fino al 2029 con Di Lorenzo e duellare poi col Boca per Zeballos. Infine Norton-Cuffy, che gli azzurri contendono attualmente alla Fiorentina in un duello testa a testa. Lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport.