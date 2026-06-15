Levy-Paratici e l'incontro per la Fiorentina? Bucchioni: "Il tempo darà le risposte"

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Nel suo tradizionale editoriale del lunedì per Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha dedicato uno spazio anche alla Fiorentina. L'opinionista si è concentrato sul summit di queste ore negli Stati Uniti, con Paratici e Ferrari che hanno incontrato i Commisso e con l'attuale ds viola che avrebbe incrociato anche Daniel Levy (fatto smentito da parte della stessa società gigliata), ex presidente del Tottenham durante il suo mandato da dirigente degli Spurs e che era stato accostato alla Fiorentina come ipotetico acquirente del club: "Dagli Usa, intanto, rimbalza l’ennesimo no alle voci di vendita della Fiorentina. Paratici è a New York da una settimana, tanto tempo, troppo, per un vertice con la famiglia Commisso per mettere le basi per il rilancio e programmare il mercato.

Qualcuno ha ipotizzato che un incontro fra Daniel Levy, ex proprietario del Tottenham e lo stesso Paratici, fosse un primo contatto per parlare del futuro della società viola. Per gli interessati invece sarebbe stata solo un’occasione per rivedersi, la Fiorentina non è sul mercato. Il tempo saprà dire come stanno realmente le cose…", scrive Bucchioni su TMW.