I sogni ci sono, vediamo che succede... Udogie e Ruggeri idee vere, ma molto care. Norton-Cuffy al posto di Dodo si può fare. Paratici rientra oggi, giovedì la conferenza

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Il mercato della Fiorentina si annuncia difficile, ma questa non è una novità. La notizia, semmai, è che Paratici ci prova. A fare cosa? Seguire piste che sembrano impossibili perché economicamente salate. E’ una strategia del diesse? Anche questo. Il suo modus operandi è noto: Paratici aggredisce anche 10 obiettivi contemporaneamente, con la stessa intensità. Ecco perché stanno uscendo indiscrezioni e non è vero che siano false. Magari è un’altra storia. Da quelle parti Paratici ha bussato.

Torniamo ai sogni che si mostra durissima da realizzare, ma che segnalano un impegno. Due nomi pesanti per la fascia bassa: Udogie, ex Udinese e adesso al Tottenham, è un nome caldo. Pure il prezzo di circa 50 milioni scotta. Mettiamo che gli inglesi scendano, a quando sarebbe possibile arrivare? Quota 45 o 40? Sarebbe comunque una cifra esorbitante. Ma come detto la buona novella è che il diesse tenta il colpo. Idem per Ruggeri dell’Atletico. Lui costa un po’ meno però siamo sempre su valutazione di un certo tipo. E’ chiaro che il mercato viola intanto mira alla fasce della difesa e poi passerà ad esaminare gli esterni alti.

A destra il genoano Norton-Cuffy è molto più abbordabile però c’è una concorrenza feroce del Napoli. E se De Laurentiis insiste la spunta.

La sensazione è che d’ora in poi ci dovremmo abituare a tanti rumors anche perché l’intervento per rifare la squadra viola sarà pesante. Paratici ne cambierà tanti. Però sarà anche interessante sapere nella conferenza stampa di giovedì prossimo i risultati del summit americano. Nella speranza che Paratici e gli altri dirigenti sposino la linee della massima chiarezza. Il diesse dovrebbe rientrare oggi in Italia. I tifosi si aspettano molto da lui, c’è molta fiducia nei suoi confronti. Ed è giusto perché il suo vissuto nel calcio è di assoluto spessore. La speranza è che stia nascendo davvero una nuova era per la Fiorentina.

Chiudiamo con la meravigliosa festa organizzata dal Viola Club Valdarno a Loro Ciuffenna. Raccolti oltre 30mila euro per beneficenza e serata dedicata la ricordo di Ciccio Rialti, cronista viola straordinario. Eravamo presenti e abbiamo respirato un’aria bellissima grazie ai tifosi della Fiesole di ieri e di oggi. Bravo Stefano Panzieri, motore della serata. E bravi tutti. Il pianeta viola ha bisogno di senso di appartenenza. Insieme tutto è possibile.