Paratici e il piano per Mastantuono, La Repubblica: "L'idea è un'operazione alla Nico Paz"

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Fiorentina-Real Madrid di sabato a Klagenfurt sarà molto più di un'amichevole. Per Fabio Paratici rappresenterà infatti l'occasione per confrontarsi con i dirigenti blancos e capire se il sogno Franco Mastantuono possa trasformarsi in una trattativa concreta. L'operazione resta complicata, sia per la concorrenza dei top club europei che si scatenerebbe in caso di apertura del Real, sia per i costi dell'affare, a partire dall'ingaggio.

Nonostante questo, il ds viola intravede un piccolo margine di manovra. I buoni rapporti con il Real Madrid, costruiti ai tempi della Juventus, potrebbero favorire il dialogo, insieme a un progetto tecnico che garantirebbe al talento argentino continuità di impiego. L'idea sarebbe quella di un'operazione sul modello Nico Paz, con il Real intenzionato a mantenere il controllo sul giocatore e un diritto di riacquisto. Una formula che, secondo Paratici, permetterebbe a Mastantuono di crescere a Firenze prima di un eventuale ritorno a Madrid. Lo riporta La Repubblica