Calciomercato
Matias Moreno al Venezia, cessione a titolo definitivo: ecco le cifre
FirenzeViola.it
Tutte le ultime sulle cifre e i dettagli economici che porteranno Matias Moreno a lasciare la Fiorentina nelle prossime ore per andare al Venezia
Come ormai noto da diverse ore e rivelato su Firenzeviola, il futuro di Matias Moreno è sempre più vicino al Venezia. Quella legata al difensore argentino è un'operazione in fase avanzata che si sta chiudendo proprio in questi minuti.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti Moreno dovrebbe essere ceduto a titolo definitivo dai viola per una cifra di 6 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. La strategia gigliata per questo affare in uscita è la stessa legata alla linea che il club di Giuseppe Commisso sta seguendo su diversi giovani della rosa: cedere a titolo definitivo per dare spazio e minuti, ma inserendo controriscatti o percentuali per non chiudere definitivamente la porta.
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