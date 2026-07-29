Sondaggio viola per Nuno Tavares: il giocatore vorrebbe lasciare la Lazio

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La situazione tra Nuno Tavares e la Lazio si fa sempre più complicata. Il terzino portoghese ha infatti saltato le prime uscite stagionali della Lazio per piccoli problemi fisici, nulla di allarmante, ma la sua è una vicenda di mercato che va seguita a prescindere perché il mal di pancia del giocatore c’è, così come la volontà di fare una nuova esperienza.

Anche perché in quel ruolo la Lazio ha preso lo svincolato Pedraza che è diventato un titolare. Per lui, dopo il Besiktas, che ha fatto altre scelte, hanno sondato il terreno il Porto ma anche la Fiorentina di Fabio Paratici, entrambi i club però fin qui non hanno affondato il colpo. Lo riporta Sportitalia.