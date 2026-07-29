La Fiorentina non molla Koleosho: l'esterno italiano stasera in campo contro l'Ajax
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Il mercato della Fiorentina non perde di vista Luca Koleosho. L'esterno del Burnley continua a essere un obiettivo dei viola, mentre in questi giorni è regolarmente al lavoro con il club inglese. Sabato è entrato nel secondo tempo dell'amichevole contro l'Ajax e potrebbe giocare anche stasera contro l'Espanyol, senza che questo rappresenti un'indicazione definitiva sul suo futuro.
Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina continua a seguirlo, pur dovendo fare i conti con la concorrenza del Paris FC, che punta a riabbracciarlo dopo il prestito della scorsa stagione. Il classe 2004 resta un profilo perfettamente in linea con le caratteristiche ricercate dal club viola.
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