Lutto nel mondo Fiorentina: è scomparso lo storico tifoso viola Enio Marilli

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Il Museo Viola piange la scomparsa del grande Enio Marilli. Storico e grandissimo tifoso viola, presidente del Viola Club Centro Storico. Le nostre condoglianze ai familiari e a tutti gli amici che negli anni hanno potuto apprezzare le sue grandi qualità umane e condividere l'immenso amore per i colori viola. Un abbraccio forte ai familiari...Enio sempre con noi!

Anche la redazione di Firenzeviola si unisce al cordoglio per la scomparsa di un grande tifoso della Fiorentina come Enio Marilli.