Fiorentina, resta vivo il sogno Mastantuono: Paratici ha ottimi rapporti con il Real

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La Fiorentina continua a coltivare il sogno Franco Mastantuono. Un'idea affascinante che, però, almeno al momento sembra destinata a restare tale per una serie di motivi. Il principale, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, riguarda la posizione del Real Madrid, che non ha ancora deciso quale sarà il futuro del talento argentino classe 2007. A pesare è soprattutto l'investimento fatto due anni fa per strapparlo al River Plate: 45 milioni di euro.

Qualora i blancos scegliessero di lasciarlo partire, lo farebbero verosimilmente in prestito secco o con una formula che consenta di mantenere il controllo sul suo percorso di crescita. In quel caso, le richieste arriverebbero da tutta Europa e la Fiorentina si troverebbe a competere con club più forti sia dal punto di vista economico sia sotto il profilo del prestigio. L'unica carta che il club viola potrebbe provare a giocarsi è rappresentata dagli ottimi rapporti di Paratici con il Real Madrid. Al di là di questo, però, il sogno Mastantuono resta estremamente difficile da trasformare in realtà.