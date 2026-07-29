Gattuso punta a Fabbian per la sua Lazio: la Fiorentina apre solo al prestito

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Per la trequarti la Lazio continua a valutare diversi profili, ma nelle ultime ore ha preso quota soprattutto il nome di Giovanni Fabbian. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Fiorentina è il preferito del club biancoceleste, che lo aveva già seguito ai tempi del Bologna e ora potrebbe tornare concretamente alla carica. La società viola è disposta a cederlo in prestito con diritto di riscatto, ma senza obbligo.

Inoltre Fabbian è il profilo che convince maggiormente Gattuso, ritenuto più adatto al progetto tecnico rispetto ad altri nomi accostati alla Lazio, come Brescianini e Musah. Due giocatori apprezzati per la loro duttilità, ma il tecnico preferirebbe un trequartista di ruolo.