Fiorentina, occhi su Zirkzee in caso di addio di Kean: sarebbe l'ideale per il gioco di Grosso

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Il futuro di Moise Kean continua a tenere banco in casa Fiorentina. Restano vivi alcuni contatti con il Como, mentre sullo sfondo ci sono anche gli interessamenti dall'estero emersi negli ultimi giorni, dal Fenerbahce al Lipsia. Al momento, però, non risultano trattative concrete. Nel frattempo il club viola continua a monitorare diversi centravanti, pronto a muoversi qualora il mercato attorno a Kean dovesse entrare nel vivo.

Pellegrino resta un'opzione onerosa, visto che tra prestito e obbligo di riscatto servirebbero circa 30 milioni di euro, mentre Gimenez avrebbe costi più contenuti. Attenzione anche alla suggestione Zirkzee, profilo ritenuto ideale per il gioco di Grosso e seguito anche dal Como. Per tutti questi nomi, comunque, servirà attendere i prossimi sviluppi. Lo riporta La Nazione.