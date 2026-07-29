Il Como aspetta garanzie fisiche su Kean per fare un'offerta: ecco i possibili sostituti in viola

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Il Como di Cesc Fabregas sta valutando bene il da farsi per quanto riguarda il nome di Moise Kean. La squadra lombarda, riporta stamani il Corriere dello Sport, sta aspettando di ricevere le dovute garanzie sulla condizione atletica del centravanti della Fiorentina per poi preparare l’offerta adeguata da presentare ai viola. Servono 40 milioni e la speranza dei dirigenti gigliati è di incassare la cifra in modo da finanziare una parte non indifferente del resto del mercato in entrata.

Sull’attaccante ex Juventus ha chiesto informazioni anche il Lipsia. In caso di addio, tra i profili graditi alla Fiorentina per sostituire Moise ci sono Pellegrino del Parma e Pinamonti del Sassuolo.

