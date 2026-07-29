Fortini-Torino, l'affare per La Nazione entrerà nel vivo dopo la sfida con il Watford

Fortini-Torino, l'affare per La Nazione entrerà nel vivo dopo la sfida con il WatfordFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:00Rassegna stampa
di Redazione FV

Dopo l'affare concluso nelle scorse ore per Comuzzo, che lascia Firenze in prestito con diritto di riscatto, Fiorentina e Torino a stretto giro di posta proseguiranno anche i colloqui per quanto riguarda il futuro di Niccolò Fortini, che i granata vorrebbero portare alla corte di Abate. L’appuntamento per parlarne è fissato dopo l’amichevole di questa sera con il Watford, probabilmente già domani. La richiesta della Fiorentina è sempre la stessa: 10 milioni, bonus compresi, e il 50% sulla futura rivendita.

Torino fermo per adesso a 5 milioni, vedremo se il club di Cairo vorrà (e in che modo) andare incontro alle richieste di Paratici. Lo riporta La Nazione