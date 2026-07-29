FirenzeViola Ecco l'ultima idea per il centravanti: Espì del Levante ma c'è la concorrenza del Norwich

vedi letture

La Fiorentina continua a pensare anche al centravanti. Servono gli esterni ma emerge un nuovo nome per la punta centrale

Movimenti in attacco. La Fiorentina guarda agli esterni ma anche al centravanti. Dopo il forte tentativo per Santiago Castro che ha poi scelto la Roma i viola guardano ad altri obiettivi. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it c'è un nuovo nome che in effetti pare poter entrare concretamente nel mirino della Fiorentina: è un attaccante, classe 2005, Carlos Espì, spagnolo di proprietà del Levante. E' una punta centrale, molto strutturata (1,94) e con notevoli margini di miglioramento. Nell'ultima stagione con le sue prestazioni ha attirato l'interesse di vari club: i numeri sono interessanti, in ventisette presenze totali ha messo a segno tredici gol in una squadra che è arrivata al sedicesimo posto nella Liga. E' Espì insomma l'ultima concreta idea della Fiorentina.

I costi dell'operazione

Espì ha un clausola di 25 milioni di euro.

Sul calciatore è piombato il Norwich che sarebbe pronto a pagare in un colpo solo la clausola stessa. La Fiorentina, da quanto raccolto, vorrebbe invece pagarla in tre anni. Stando così le cose il club viola dovrebbe trovare una nuova strategia con cui poter convincere il Levante e battere la concorrenza del Norwich: serve fare in fretta anche perché la concorrenza è folta e ci sono anche altre società inglesi pronte ad entrare in gioco.

Le caratteristiche

Espì pare poter essere definito un centravanti vecchia maniera: forte in area di rigore, abile nel gioco aereo (ottimo stacco di testa) ma anche capace di attaccare la profondità. Con la sua grande forza fisica riesce a reggere l'urto dei marcatori avversari e a difendere il pallone. Gioca infatti spesso anche spalle alla porta. E' un destro naturale che può ovviamente ancora migliorare a livello tecnico ma soprattutto ha dimostrato in area di avere fiuto del gol

