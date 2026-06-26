Paratici blinda Ranieri. Per il direttore sportivo è un incedibile
La Repubblica (ediz. Firenze) dedica ampio spazio a Luca Ranieri, che - scrive il quotidiano - è stato uno dei primi a essere messo in discussione durante il periodo più negativo. Senza scomporsi e per il bene della squadra ha accettato che quella fascia a lungo inseguita fosse tolta per De Gea, ha rispettato le scelte che lo hanno portato ad andare in panchina e quando è stato rimesso in campo, senza un minimo scossone, ha offerto prestazioni importanti per il raggiungimento della salvezza. Dando serenità alla difesa e al gruppo.
Paratici blinda Ranieri
Un comportamento per i più normale ma che settimana dopo settimana è stato molto apprezzato da Paratici. Tant’è che a oggi, per il direttore sportivo viola, Ranieri è uno degli incedibili in vista dell’estate: “Ripartiremo da Comuzzo-Pongracic? No direi da Pongracic-Ranieri perché i titolari sono stati loro”, ha risposto Paratici giovedì a una domanda sulla difesa. Una mezza frase, sibillina, che però vuol dire molto e che dopo un anno di tempesta allontana intorno a Ranieri le nubi, schiarendo la situazione.
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